Motsi Mabuse & Evgenij Voznyuk: Jetzt geht es ums Geld!

"Es ist mir wichtig, dass mein Mann bei mir bleibt, weil er mich liebt, nicht weil ich finanziell für ihn sorge. Wir haben eine Grundstruktur geschaffen, in der jeder von uns beiden auch ohne die andere Person überleben kann", erzählt Motsi im Magazin "finanzielle". "Mein Mann und ich haben eine gute Balance gefunden. Er führt die Tanzschule und ich unterstütze ihn dabei."

Beide wollen sich natürlich immer auf Augenhöhe begegnen, obwohl Motsi mehr verdient und ihren Mann unterstützt. Ihr ist es wichtig, dass beide finanziell unabhängig voneinander sind, denn man weiß nie, was die Zukunft bringt! "In Sachen Finanzen bin ich ziemlich konservativ. Ich behalte den Überblick über mein Konto und weiß genau, wie viel ich habe und ausgeben kann", erzählt sie weiter. Hin und wieder wagt sie dann aber doch ein kleines Risiko: "Ich investiere gerne in Immobilien – für mich ein solides finanzielles Fundament." Vor kurzem hat sie sogar auf Anraten ihres Finanzberaters ein Haus gekauft. Eine Entscheidung, mit der auch Evgenij gut leben kann. Denn er weiß: Auf das Gespür seiner Frau ist Verlass!