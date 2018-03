Motsi Mabuse: Unerwartete Gefühlsbeichte! Jetzt spricht sie Klartext

Motsi Mabuse ist bekannt für ihre offene und ehrliche Art! Ab morgen Abend ist die Tänzern erneut in der neuen Staffel der beliebten Tanz-Show Let's Dance zu sehen. Pünktlich zum Start der Show, wendet sich Motsi nun mit einem rührenden Statement an ihre Fans.

Motsi Mabuse: Bedrückende Baby-News

Motsi Mabuse: Gefühlsbeichte vor Let's Dance!

Morgen Abend nimmt Motsi Mabuse erneut neben ihren Kollegen Joachim Llambi und Jorge González in der Jury von Let's Dance platz, um zwischen den Promi-Tänzern den Tanzprofi 2018 zu finden. Doch nicht nur ihre Teilnahme bei der Tanz-Show scheint Motsi momentan zu beschäftigen. Auf "Instagram" meldet sich die Tänzerin nun bei ihren Fans und überrascht sie mit einer emotionalen Gefühlsbeichte, die tief in ihr Innerstes Blicken lässt.

Motsi Mabuse: Mit diesen Worten rührt sie ihre Fans!

Auf "Instagram" wendet sich Motsi Mabuse mit einer emotionalen Beichte an all ihre Fans. Der Grund: Heute ist Weltfrauentag. Verständlich, das bei so einem wichtigen Tag auch Motsi ihre weiblichen Fans unterstützen möchte. So schreibt sie: "Happy International Woman’s day!!!! Lass uns Frauen sein, die füreinander einstehen. Lass uns Frauen sein, die sich gegenseitig beschützen! Wir müssen uns zusammenschließen und sicherstellen, dass unsere weibliche jüngere Generation stärker wird, weil wir leider immer noch einige Barrieren haben, die wir brechen müssen. Jeder von uns ist einzigartig, so wie wir sind! Lass uns nicht andere Leute erlauben uns zu erzählen, was eine Frau sein sollte."

Ihre weiblichen Followers zeigen sich von Motsis Worten sichtlich gerührt. So kommentieren sie den Post ihres Idols mit liebevollen Worte: "Schön geschrieben, wahre Worte...." sowie "Wunderbarer Kommentar von einer wunderschönen Frau…"

Und auch wir finden: Motsi liegt mit ihrem Post goldrichtig!