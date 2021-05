Motsi Mabuse: Ungeschminkt! Hier zeigt sich die Tänzerin ohne Make Up!

Via "Instagram" zeigt sich Motsi nun von ihrer natürlichen Seite! So postet die Beauty ein Foto von sich, auf dem sie in einem Rapsfeld zu sehen ist. Doch nicht nur die atemberaubende Naturkulisse ist ein echter Hingucker! Motsi sieht ebenfalls einfach nur fabelhaft aus. Während die Tänzerin sonst nämlich für ihr makelloses Make Up bekannt ist, zeigt sie sich auf dem Foto vollkommen ungeschminkt! Für ihre Fans ein wahrer Jubel-Grund!