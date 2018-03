Motsi Mabuse: Versteckt sie hier ihren Babybauch?

Na, versteckt sich unter dem Kleid vielleicht ein kleiner Babybauch? Motsi Mabuse scheint aktuell ihre Körpermitte lieber zu verstecken. Etwa weil sie ein kleines Geheimnis unter dem Herzen trägt?

Motsi Mabuse: Unerwartete Gefühlsbeichte! Jetzt spricht sie Klartext

Motsi Mabuse: Ist sie schwanger?

Ein Foto von Motsi Mabuse lässt jetzt jedenfalls die Gerüchte-Küche aufkochen. Darauf sieht man die "Let's Dance"-Jurorin in ihrer Aufgabe als Botschafterin des südafrikanischen Tourismus. In einem geblümten Kleidchen strahlt sie in die Kamera. Doch das Outfit ist ziemlich weit geschnitten, fast so, also wolle sie etwas darunter verstecken...

Auch ihr Auftritt bei der Goldenen Kamera war extrem auffällig. Motsi Mabuse trug ein wunderschönes, langes, geblümtes Kleid. Doch es gibt kaum ein Foto, auf dem sie nicht ihre Clutch vor den bauch hält. Und auch ihr Mann Evgenij Voznyuk hält ihr immer wieder zärtlich die hand auf den Bauch. Ist die 36-Jährige also wirklich schwanger?

Motsi Mabuse wünscht sind ein Baby

Schon nach der Hochzeit Sommer verriet Motsi Mabuse ganz offen im Interview mit "Gala": "Natürlich will ich Mama werden." Wer weiß, vielleicht geht dieser Wunsch ja jetzt tatsächlich in Erfüllung....