Motsi Mabuse: Wird sie diese Herausforderung meistern?

Am 15. März ist es wieder so weit: Let's Dance geht in die nächste Runde! Auch Motsi Mabuse ist wieder mit von der Partie und wird als Jurorin über das Talent der Teilnehmer entscheiden. Doch wird die Mami den stressigen Let's Dance-Arbeitstag mit ihrem Baby vereinen können?

Motsi Mabuse: Arbeit und Baby?

Die diesjährige Let's Dance Staffel wird für Motsi definitiv eine Premiere. Schließlich ist es das erste Mal, dass sie als frischgebackene Mami hinter dem Juroren-Pult sitzt. Doch wie will Motsi Beruf und Baby miteinander vereinen? Schließlich wartet bei Let's Dance ein ordentliches Programm auf die …

Motsi hat einen Plan

Wie Motsi gegenüber "Guten Morgen Deutschland" berichtet, wird ihr ihre Familie während der Let's Dance Zeit unterstützend zur Seite stehen. So berichtet die Beauty: "Meine Mama kommt, mein Papa wird ab und zu auch kommen und meine Cousine ist auch da – also die Familie ist da, um mich zu unterstützen und ich weiß einfach, sie ist dann in guten Händen." Doch damit nicht genug! Sogar ihrer Managerin will ihr bei der Baby-Betreuung unter die Arme greifen: "Meine Managerin hat eine Umschulung gemacht; die kann das jetzt auch ab und zu übernehmen." Na dann kann ja nichts mehr schief gehen.