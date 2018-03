Motsi Mabuse: Zauberhafte Baby-Nachricht!

Motsi Mabuse und Ehemann Evgenij Voznyuk sind überglücklich. Kein Wunder, immerhin ist es kein Jahr her, dass sie ihr Liebesglück mit einer romantischen Hochzeit besiegelten. Nun fehlt nur noch das i-Tüpfelchen: Ein gemeinsames Kind! Und das könnte sogar schon unterwegs sein, denn Motsi trägt in letzter Zeit auffallend kaschierende Kleidung. Will sie etwa ein Babybäuchlein verstecken?

Motsi Mabuse: Versteckt sie hier ihren Babybauch?

Seit dem Ende ihrer aktiven Tanzkarriere vor fast vier Jahren ereilt Motsi das Schicksal vieler ehemaliger Hochleistungs-Sportler. Kaum ist die tägliche Bewegung weg, landet schnell mal das ein oder andere Extra-Pfündchen auf den Rippen. Gut möglich, dass die ‚Let’s Dance‘-Jurorin auch nur deswegen auf weite Kleidung umgestiegen ist. Schöner wäre aber ein anderer Grund!

Das süße Baby-Gerücht wird zwar durch Motsis Management nicht bestätigt, aber auch nicht dementiert. Das weckt Hoffnung! „Das Gerücht besteht seit der Hochzeit und sobald sie was Weiteres trägt, wird sie danach gefragt“, weicht das Management auf die Baby-Frage aus. Was auch auf baldigen Nachwuchs hindeutet: Für seine erst im September 2017 eröffnete Tanzschule in Eschborn sucht das Paar jetzt einen neuen Trainer. Klingt schwer danach, als würde Motsi bald mit Nachwuchs durchs Leben tanzen!