Motsi Mabuse: Zuckersüße Baby-News! Sie lässt die Bombe platzen!

Fans von (38) müssen jetzt ganz stark sein: Im kommenden Jahr will die gebürtige Südafrikanerin beruflich kürzertreten. Der süße Grund: Sie möchte weiteren Nachwuchs! Die hübsche Profitänzerin ist fleißig. Sowohl in der deutschen Show „Let’s Dance“, als auch im britischen Äquivalent „Strictly Come Dancing“ ist sie als Jurorin am Start. Außerdem betreibt sie in Eschborn ihre eigene Tanzschule. Doch auf Dauer wird ihr der Stress zu viel. Denn zusammen mit Ehemann Evgenij Voznyuk (36) wünscht sie sich ein Geschwisterchen für ihre Tochter.

Motsi Mabuse wünscht sich noch ein Baby

„Mir ist bewusst, ich kann dieses Pensum so nicht länger halten, wenn ich eine größere Familie haben möchte. Schon jetzt ist es mit einem Kind zu viel“, erklärt die stolze Mutter eines Mädchens. Gerade war sie vier Tage von zu Hause weg und verpasste, wie ihre Kleine ihre ersten Schritte machte und sogar anfing zu tanzen. In Zukunft will sie in solch schönen Momenten dabei sein. Laut soll Motsi auch 2020 in der Jury von „Let‘s Dance“ sitzen. Aber dann vielleicht schon mit Babybäuchlein.