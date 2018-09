Mousse T. & Ella Endlich: Süße Neuigkeiten! Die Gerüchte sind wahr!

Reddit this

Es war wirklich kein leichtes Jahr für sie: musste eine traurige Trennung verkraften und bei "Deutschland sucht den Superstar" trotzdem für die Kameras strahlen. Die vergangene Zeit nennt sie einen Wendepunkt in ihrem Leben. In "Closer" spricht sie nun plötzlich über Hochzeitspläne! Etwa mit Mousse T.?

Sie schauen sich tief in die Augen, nehmen sicht zärtlich in den Arm: Egal wo Star-DJ Mousse T. (51) mit der Schlagersängerin auftaucht, wird deutlich, wie nah sie einander sind. "Er ist ein ganz toller Mann, das sage ich immer wieder! Wenn wir zusammen feiern, dann brennt die Luft", gibt die 34-Jährige im Gespräch mit "Closer" zu. Es scheint so, als sei sie endlich wieder bereit für die Liebe. Aber: "Einen Schmzer-lass-nach-Partner suche ich nicht."

Ella Endlich hat Hochzeits-Pläne

Dafür ist die Musikerin, die gerade ihr neues Album "Im Vertrauen" herausbringt, zu tiefgründig. Aus ihrem Wunsch nach einer Hochzeit in Weiß macht Ella Endlich dagegen keinen Hehl: "Ich glaube, wenn zwei Menschen sich einig sind, braucht es keinen Traualtar. Jedoch das weiße Kleid... ist bleibt ein Mädchentraum, und ich wäre überglücklich, wenn ich es irgendwann voller Stolz tragen könnte."

Mousse T. & Ella Endlich: Jaa, es ist Liebe!

Ein Moment, auf den viele Frauen hinfiebern. Doch als die Sängerin sich vor einigen Monaten nach sieben Jahren von ihrem Freund trennte, schien der Moment erst mal wieder weit weg und die Trauer groß: "Mir fallen leicht die Tränen, und dafür schäme ich mich nicht", sagt sie. Doch heute gibt für sie keinen Grund mehr zu weinen - etwa auch wegen Mousse T.?