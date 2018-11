Nach Liebes-News: Mousse T. wagt den nächsten Schritt

Geht der Musikproduzent jetzt etwa in die Politik? Mousse T. hat einen Mitgliedsantrag bei den Grünen unterschrieben. „Euer Programm spricht mich an, ihr seid authentisch und realitätsnah“, sagt Mousse T. laut der „Bild“-Zeitung zu Ex-Parteichef Cem Özdemir.

Geht Mousse T. in die Politik?

„Das ist das, was ich von der Politik erwarte“, sagt Mousse T. weiter. Özdemir und Mousse T. kennen sich wohl schon länger – offenbar hat der den Musikproduzent überredet, in seine Partei einzusteigen. „Jetzt hat er mich tatsächlich“, so Mousse T.

Zwar will sich Mousse T. vor allem auf seine Musikkarriere konzentrieren, aber er schließt auch nicht aus, aktiv Politik zu machen. „Ich schließe es nicht aus. Das habe ich auch im Leben gelernt: Never say never. Schau 'mer mal“, erzählt der Ex- -Juror. In den vergangenen Monaten sind die Umfragewerte der Grünen extrem gestiegen und verzeichnet mehr als 70.000 Mitglieder.