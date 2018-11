Mousse T.: Jetzt lässt er die Bombe platzen! Sie ist seine Neue!

Reddit this

Wie schön! Während zu -Zeiten immer wieder darüber spekuliert wurde, ob Mousse T. und eine heiße Liaison am Laufen haben, bestätigt der DJ nun ganz offiziell, dass er eine Neue Frau in seinem Leben hat...

Ella Endlich: Offene Worte! Das läuft wirklich mit Mousse T.

Mousse T. zeigt sich mit seiner neuen Freundin

Bei einem Event in Hamburg ließ Mousse T. nun die Liebes-Bombe platzen und zeigt sich erstmals gemeinsam mit der neuen Frau in seinem Leben. Der ehemalige DSDS-Juror und die QCV-Moderatorin Khadra Sufi sind nun ganz offiziell ein Paar. Dies verriet Khadra Sufi nun auch der "Bild". Doch wie haben die beiden zueinander gefunden?

So lernten sich Mousse T. und Khadra kennen

Wie die berichtet, kennen die beiden sich schon eine halbe Ewigkeit. So verrät sie: "Wir kennen uns schon seit Jahren, sind uns oft auf diversen Events über den Weg gelaufen." Ebenfalls fügt sie hinzu: "Wir hatten uns in Hamburg zum Essen getroffen und sind uns dann näher gekommen. Mousse T. ist ein toller Mann, ein großartiger Künstler, ich liebe seine Musik. Er hat einen so tollen Humor, wir können super miteinander lachen. Ich bin sehr glücklich, wir haben wirklich eine verdammt coole Zeit." Mehr Liebe geht wohl kaum!