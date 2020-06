"Mr. Big" Chris Noth hat geheiratet

Schon seit 2009 sind Chris Noth und Tara Wilson (30) verlobt. Sie haben zusammen den vierjährigen Sohn Orion Christopher.

Die Hochzeit hat ein Sprecher von "Mr. Big" gegenüber des "People"-Magazins bestätigt.

Geheiratet wurde am 6. April 2012 auf Hawaii. Auf Maui haben sie Ja gesagt.

Kennengelernt hatten sich Chris Noth und Tara im damaligen Club des Schauspielers in New York. Tara Wilson war dort Kellnerin.

Bekannt wurde Chris Noth durch seine Rolle in der Serie "Sex And The City".

Als Mr. Big verzauberte er nicht nur Carrie Bradshaw.

Heute verdient er sein Geld mit seiner Rolle in "The Good Wife".

Mehr Star-News gefällig? So seid Ihr immer up to date:

Abonniert unseren Newsletter!

Oder stöbert auf unserer News-Seite!