MTV Europe Music Awards 2012 - Die Highlights - Bild 1

Was für eine Party! Am Sonntagabend wurden in Frankfurt/Main die MTV Europe Music verliehen - und die ließen auf der Bühne ein wahres Feuerwerk abbrennen.

Allen voran sorgte Heidi Klum (39), die als Moderatorin durch den Abend führte, mit Charme und atemberaubenden Roben für eine richtig gute Show.

