München: Waschbär Jacky bekommt einen Herzschrittmacher!

Waschbär Jacky litt unter einer Herzrhythmusstörung. Statt 200 Schläge pro Minute, betrug ihre Herzfrequenz nur 60 Schläge. Weil es dem Tier dadurch schlecht ging, kontaktierte der Besitzer aus Rheinlandpfalz die Medizinische Tierklinik in München. Schließlich konnte Jacky von dem Tierkardiologen Gerhard Wess operiert werden. Der hatte in der Vergangheit schon Hunden Herzschrittmacher eingesetzt. "Aber als Herzspezialist für Tiere bereitet es mir natürlich besondere Freude, wenn wir auch mal einem ungewöhnlichen Tier helfen können", heißt es in einer Mitteilung. Denn Jacky ist eine echte Premiere: "Jacky dürfte weltweit der erste Waschbär mit Herzschrittmacher sein."