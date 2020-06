Muriel Baumeister glaubt noch immer an die Liebe

"Natürlich glaube ich an die große Liebe", versichert sie, fügt jedoch hinzu: "Ich glaube aber nicht mehr an die eine einzige große Liebe." Auch mit ihren beiden Ex-Männern versteht sich Baumeister gut und betont: "Am Anfang ist es nicht einfach, aber man muss doch jemanden nicht aus seinem Leben verbannen, nur weil man nicht mehr miteinander schläft. Man hat sich ja schließlich mal geliebt und einst tiefe Gefühle können doch so sehr gar nicht täuschen." Obwohl sie derzeit keinen Mann an ihrer Seite hat, versichert die Aktrice, dass sie trotzdem in Sachen Kindererziehung nicht alleine dasteht. "Ich bin gar nicht alleinerziehend", beteuert sie. "Linus und Frieda haben ihren Lebensmittelpunkt bei mir, aber beide Väter sehen ihre Kids oft, wir telefonieren eigentlich täglich", erklärt sie. © WENN