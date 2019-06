Musik-Legende Dr. John ist gestorben

Reddit this

Die Welt nimmt Abschied von einer Legende. Am Donnerstag erlitt Malcolm "Mac" John Rebennack Jr, wie Dr. John eigentlich heißt, einen Herzinfarkt. Diese traurige Nachricht verkündet jetzt seine Familie via Twitter.

Dr. John erlitt einen Herzinfarkt

Der Tod des Musikers kam für viele sehr überraschend. Die Fans sind erschüttert und verabschieden sich. "Ruhe in Frieden, Dr. John", "Danke für all die wundervollen Songs und den Geist über all die Jahre".

Dr. John bewegte viele mit seiner Musik und gilt bis heute als echtes Genie.

Dr. John gilt als Musik-Genie

Schon mit 15 Jahren machte Dr. John die Musik zu seinem Leben und spielte in verschiedenen Bands Piano und Gitarre. Der 77-Jährige kreirte einen ganz einzigartigen Stil, eine Mischung aus Blues, Jazz oder R'n'B. Und sein Mut wurde belohnt. Insgesamt sechs Grammys konnte er im Laufe seiner Karriere abstauben.