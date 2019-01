Musik-Star Eric Haydock ist tot

Eric Haydock ist tot! Diese Nachricht erschüttert aktuell alle Musik-Fans. Der Bassist der Band "The Hollies" wurde nur 75 Jahre alt.

Über die Todesursache ist bisher nichts bekannt, wie "Manchester Evening " berichten. Aber Eric Haydock soll schon länger krank gewesen sein.

Der Musiker wurde in den 60er Jahren mit der Band "The Hollies" bekannt. Mit Songs wie "He Ain't Heavy" oder "The Air That I Breathe" eroberten die Jungs die Bühnen. 1966 wurde der Bassist allerdings wegen Streitigkeiten durch ein anderes Mitglied ausgetauscht.

2010 wurde Eric Haydock und die Band in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Nun trauert die Welt um einen beliebten Musiker.