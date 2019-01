Musik-Star Mike Taylor ist tot

Diese Nachricht ist ein riesen Schock für die Musikwelt. Der "Walk Off The Earth"-Star starb völlig überraschend.

Mike Taylor starb im Schlaf

Die Band "Walk Off The Earth" verkündete die traurige Neuigkeit über . Wie sie erklären, ist Mike Taylor in der Nacht vom 29. auf den 30. Dezember im Schlaf gestorben.

"Mit großer Traurigkeit müssen wir den Tod unseres geliebten Bruders und Bandmitglieds Mike "Beard Guy" Taylor verkünden. Mike hatte eine unvergleichliche Liebe zum Leben, die unübertroffen war. Er ist friedlich unter natürlichen Umständen im Schlag gestorben", schreibt die Band auf der Social Media-Seite.

Mike Taylor: 2012 schaffte er den Durchbruch

2012 schafften Mike Taylor und die Band "Walk Off The Earth" ihren Durchbruch. Damals coverten sie den Welthit "Somebody That I Used to Know". 2019 wollte die Band auf Tour gehen.