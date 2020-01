Musik-Star Oliver Maurmann ist tot! Er wurde nur 52 Jahre!

Musik-Star Oliver Maurmann ist tot! Der Sänger der Band Die Aeronauten ist am 19. Januar 2020 im Alter von nur 52 Jahren gestorben.

Oliver Maurmann hat auf ein neues Herz gewartet

Ganze vier Monate lag Musiker Oliver Maurmann im Krankenhaus, um auf ein neues Herz zu warten - vergeblich. Am 19. Januar schloss der Schweizer für immer seine Augen. Seine Band bestätigte das Ableben des Sängers via " ": "Am Ende des 114ten Tages hatte das Warten ein abruptes Ende." Die Fans der Band und des Sängers beurkundeten unter dem Post ihr Mitgefühl. So kommentieren sie: "Herzliches Beileid! Er war ein ganz Großer!", "Danke für viele Stunden tolle musikalische Poesie" sowie "Die Welt ist heute ein kleines Stückchen grauer geworden. Danke für über 25 Jahre wahnsinnig gute Livemusik und tiefsinnige Platten."

Oliver Maurmann war auch als Solo-Künstler erfolgreich

Neben seiner Karriere als Sänger der Band Aeronauten feierte Oliver auch als solo Künstler absolute Mega-Erfolge. Der "Schweizer Senders SRF" bezeichnete Oliver als einen "Anti-Held der Schweizer Musik". Oliver habe die Szene mit poetischem Punk, Pop und Soul bereichert. Wann eine Trauerfeier zu Ehren von Oliver stattfinden wird, ist noch nicht bekannt.

