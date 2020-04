Musiker Adam Schlesinger ist nach Corona-Diagnose verstorben!

Reddit this

Große Trauer in der Musikwelt! Wie nun bekannt gegeben wurde, verstarb Musiker Adam Schlesinger im Alter von nur 52 Jahren!

Adam Schlesinger ist tot! Der Musiker schloss nach seiner Corona Diagnose im Alter von 52 Jahren für immer seine Augen.

Große Trauer um Adam Schlesinger

Die traurige Nachricht bestätigte nun "Just Jared". Kurz zuvor hatte ein Fan-Account auf Twitter über Adams kritischen Zustand berichtet: "Traurige Freunde, Adam Schlesinger, 52, Mitglied der Band Ivy, ist wegen Covid-19 seit zwei Wochen an ein Beatmungsgerät angeschlossen und in einem künstlichen Koma. Wir schicken ihm, seiner Familie und seinen Ärzten unsere Gebete." Nun erlag der Musiker der schlimmen Erkrankung. Ein offizielles Statement zu Adams Tod gibt es bis jetzt noch nicht.

Adam Schlesinger gewann mehrere Grammys und einen Emmy

Besonders bekannt ist seine Musik, die er für "Crazy Ex-Girlfriend", "Mitten ins Herz – Ein Song für dich" und "Cry Baby" komponiert hatte. Er gewann für seine Arbeit im Laufe seiner Karriere mehrere Grammys und einen Emmy. Der US-Amerikaner hinterlässt seine Frau Katherine Beinecke Michel und eine Vielzahl trauernder Fans.

