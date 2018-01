Musiker Coco Schumann ist gestorben!

Große Trauer um Coco Schumann! Wie seine Plattenfirma Trikont bestätigt, starb der Jazz-Gitarrist und KZ-Überlebende am Sonntag im Alter von 93 Jahren.

Coco Schumann entdeckte den Jazz bereits in den 30er Jahren

Coco Schumann verliebte sich bereits in de 30er Jahren in die Jazz-Musik und spielte in seiner Teenie-Zeit schon in mehreren Swing-Bands. In der Nachkriegszeit war Coco Schumann der erste deutsche Musiker, der die E-Gitarre einsetzte.

1997 erschien seine Biografie "Ghetto Swinger", die es 2012 sogar als Musical auf die Bühne schaffte. In den Hamburger Kammerspielen übernahm Superstar Helde Schneider Rollen in dem Stück.

Coco Schumann überlebte das KZ

Die Mutter von Coco Schumann war Jüdin, sein Vater konvertierte noch vor der Hochzeit zum Christentum. Dadurch wurde der Musiker von den Nazis als "Geltungsjude" eingestuft. 1944 wurde er ins KZ Auschwitz-Birkenau gebracht ein Jahr musste ins KZ nach Kaufering. Im April wurde er schließlich von amerikanischen Soldaten befreit.