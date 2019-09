Musiker Daniel Johnston ist tot!

Große Trauer in der Musikwelt! Daniel Johnston ist tot! Der Musiker verstarb bereits am Dienstag im Alter von nur 58 Jahren in Texas!

Daniel Johnston war eine Inspirations-Quelle

Mit seiner Musik inspirierte Daniel Johnston eine Reihe von hochkarätigen der Musikbranche. So zählten zu seinen Fans beispielsweise Kurt Cobain und David Bowie. Im Jahr 2005 wurde der Dokumentarfilm, "The Devil and Daniel Johnston" von Jeff Feuerzeig, beim "Sundance Film Festival" mit einem Preis für die beste Regie ausgezeichnet. In dem Film werden die bipolare Störung und die Schizophrenie, unter denen Daniel litt, thematisiert.

Star-Welt trauert um Daniel

Via Social Media wenden sich eine Reihe von Stars zu dem Tod von Daniel zu Wort. So heißt es von Sänger Jack Antonoff: "Daniel Johnston wird uns fehlen." verkündete: "Es ist so traurig zu hören, dass du uns verlassen hast." Wann eine Trauerfeier zu Ehren von Daniel stattfinden wird, ist noch nicht bekannt. Auch zu der genauen Todesursache wurde sich noch nicht geäußert.

