Musiker Dick Dale ist tot!

Dick Dale ist tot. Das teilte sein Bassist Sam Bolle dem britischen "Guardian" mit. Der Musiker wurde 81 Jahre alt. Woran er starb, ist nicht bekannt.

Weltruhm dank "Pulp Fiction"

Dick blickte auf eine beeindruckende Karriere zurück. Er galt als Pionier der Surf-Musik. Schon als Kind spielte er leidenschaftlich gerne Gitarre. Als Teenie entdeckte er seine zweite große Leidenschaft: das Surfen. In den 60ern wurde er durch Instrumental-Hits wie "Let's Go Trippin" und "Misirlou" bekannt. 30 Jahre später wählte Kult-Regisseur "Misirlou" für den Streifen "Pulp Fiction" als Titelmelodie aus - und verhalf ihm erneut zum Erfolg. Durch sein außergewöhnliches Spiel war Dick Vorbild für legendäre Gitarristen wie Jimi Hendrix oder Eddie Van Halen. Dick stand bis zu seinem Tod auf der Bühne. Noch in diesem Jahr sollte er Konzerte in Kalifornien, Arizona und Colorado spielen.