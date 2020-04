Musiker Ellis Marsalis stirbt nach Corona-Infektion!

Jazzmusiker Ellis Marsalis ist tot! Vor kurzem hatte sich der 85-Jährige mit der neuartigen Lungenkrankheit Covid-19 angesteckt. Leider ist er jetzt an den Folgen gestorben. Sein Sohn Branford bestätigte die traurige Nachricht gegenüber der "New York Times". Ellis hinterlässt sechs Kinder und Ehefrau Dolores.

So erfolgreich war Ellis Marsalis

Ellis Marsalis war ein echtes Ausnahmetalent. Schon als Kind brachte er selber sich das Klarinette- und Klavierspielen bei. Im Laufe seiner Karriere trat er nicht nur in Clubs auf und spielte in Bands, sondern brachte auch bekannten Jazzmusiker wie Harry Connick Jr. und Terence Blanchard sein Können bei. 2011 wurde in seiner Heimat New Orleans sogar die Konzerthalle Ellis Marsalis Center for Music eröffnet. "Ellis Marsalis war eine Legende. Er war der Prototyp von dem, was wir meinen, wenn wir über Jazz aus New Orleans sprechen", erzählte Bürgermeisterin LaToya Cantrell.

