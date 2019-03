Musiker Hal Blaine ist gestorben

Hal Blaine gehörte zu den besten Drummern der Welt. Jetzt trauern die Fans um das große Musiktalent.

Schon mit 19 Jahren entschied sich der Amerikaner für eine Musikkarriere. Er wurde zum professionellen Studiomusiker - eine Entscheidung, die ihm mega Erfolge einbrachte!

Im Laufe seiner Karriere spielte er u.a. für Elvis Presley, Dean Martin, The Mamas and the Papas und Frank Sinatra.

Kein anderer Drummer spielte in so vielen Hitsingles, wie Hal Blaine. Und so wurde er im Jahr 2000 in der Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen und schaffte es 2016 sogar auf Platz fünf der Liste der 100 besten Schlagzeuger aller Zeiten des Rolling Stone Magazins.