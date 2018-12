Reddit this

Große Trauer in Argentinien! Der Musiker Jaime Torres ist tot.

Der 80-Jährige wurde kurz vor seinem Tod ins Krankenhaus eingeliefert. Das bestätigte seine Tochter gegenüber der Tageszeitung "Clarín". Torres' Frau Elba sprach bereits mit der Nachrichtenseite der Nachrichtenseite "Infobae" über die Todesursache. Der 80-Jährige ist an einem Herzstillstand gestorben.

Jaime Torris war ein musikalischer Überflieger

Der Musiker wurde vor allem für sein Spiel der Charango, ein kleines, traditionelles Zupfinstrument, berühmt. Er stand im Laufe seines Lebens auf vielen internationalen Bühnen, u.a. in der Philharmonie in Berlin. 1988 komponierte er die Musik für den Film "In der Ferne liegt das Meer". Das Drama wurde sogar mit einem Oscar ausgezeichnet.