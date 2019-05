Musiker Jake Black ist tot!

Trauer in der Musik-Welt! Noch am Freitag stand der Musiker Jake Black mit seiner Band "Alabama 3" auf der Bühne des Musikfestivals Highpoint in Lancashire. Nun die erschütternde Nachricht!

Todesfälle 2019: Diese Stars sind von uns gegangen

Jake Black wurde nach Auftritt krank

Wie durch den "Mirror" berichtet wird, soll Jake nach seinem Auftritt am vergangen Freitag unter gesundheitlichen Problemen gelitten haben. Jake soll in ein Krankenhaus gebracht wurden sein, da sich sein körperlicher Zustand immer weiter verschlechtertet. Am vergangen Dienstag dann der Schock Der Musiker schloss für immer seine Augen. Seine Band verkündete via " " die traurige Nachricht.

Jake Blake erlangte seinen Durchbruch in den 90er Jahren

Vor 23 Jahren gründete Jake 1996 mit Rob Spragg in London die Musikgruppe "Alabama 3". Zu ihren bekanntesten Werken gehört "Woke Up This Morning" aus dem Jahr 1997, welcher zum Titelsong der berühmten US-amerikanischen -Serie "Die Sopranos" wurde. Woran Jake letztendlich verstarb, ist noch nicht bekannt. Auch wann eine Trauerfeier zu Ehren des Musikers stattfinden soll, wurde noch nicht verkündet.