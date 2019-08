Musikerpaar und ihr Baby sterben bei Flugzeug-Crash!

Große Trauer in der Musikwelt! Jonathan Goldstein und seine Ehefrau sowie ihre kleine Tochter, sind in den Schweizer Alpen ums Leben gekommen. Die Familie stürzte nur eine Stunde nach Start kurz vor der italienischen Grenze ab.

Jonathan Goldstein verunglückt tödlich

Wie es heißt, befanden sich Jonathan Goldstein und seine Familie gerade auf dem Weg von Lausanne nach Italien, als sich das furchtbare Unglück ereignete. Jonathan Goldstein, seine Frau sowie ihr Baby sollen mit einer kleinen Maschine nur eine Stunde nach dem Start kurz vor der italienischen Grenze abgestürzt sein. Nach dem Absturz soll das Flugzeug in Flammen aufgegangen sein, so heißt es jedenfalls durch das Schweizer -Portal "Le Matin". Laut der Polizei konnten die Leichen der Familienmitglieder aus dem Wrack bereits geborgen werden.

Jonathan feierte musikalische Mege-Erfolge

Große Bekanntheit erlangte Jonathan Goldstein vor allem durch seine musikalische Arbeit an "Kap der Angst" von , in dem unter anderem und Juliette Lewis mitspielen. In den vergangenen Jahren konnte sich der 50-Jährige zu einem festen Bestandteil in der britischen Künstlerbranche etablieren und wurde für seine musikalischen Kompositionen mit einer Reihe von Preisen ausgezeichnet.

