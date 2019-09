Musikproduzent von Lady Gaga und Beyoncé ist tot!

Große Trauer in der Musikwelt! LaShawn Daniels ist tot! Der 41-Jährige verunglückte am Dienstag bei einem Autounfall tödlich!

Todesfälle 2019: Diese Stars sind von uns gegangen

LaShawn arbeitete mit den Superstars

LaShawn, der auch als Big Shiz bekannt ist, war jahrzehntelang als Produzent tätig. Er arbeitete unter anderem mit Superstars zusammen, wie , , , Destiny's Child und Toni Braxton und schreib für sie zahlreiche Lieber. Im Jahr 2000 gewann LaShawn einen Grammy Award für den Superhit "Say My Name", der von Destiny's Child gesungen wurde. Sieben weitere Nominierungen folgten für den begehrten Preis. Nun schloss der Produzent für immer seine Augen.

Die Familie trauert um LaShawn

Via " " wendet sich die Frau von LaShawn, April Daniels, mit einem herzzerreißenden Statement an die Öffentlichkeit: "Mit tiefer Trauer müssen wir mitteilen, dass unser geliebter Ehemann, Vater, Freund und treues Familienglied verstorben ist. Er wurde in einen tödlichen Autounfall in South Carolina verwickelt." Sie fügt hinzu: "Er war ein Mann von außergewöhnlichem Glauben und immer eine große Stütze in unserer Familie. Wir bedanken uns für eure aufrichtige Anteilnahme."

Um diese trauern wir: