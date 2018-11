Mustafa Yilmaz: Überraschendes Aus bei "Köln 50667"

Reddit this

In der II-Soap spielte er das Mobbingopfer Dastin. Dann hat er von der Profuktion jedoch erfahren, dass seine Rolle so nicht mehr weitergehen kann. Nun erhebt der „ “-Star schwere Vorwürfe gegen die Produktion.

"Die Firma hat mich meines Erachtens ausgenutzt. Als sie mir andere Konditionen angeboten haben, war ich natürlich total sauer und wollte das nicht machen“, erzählt er gegenüber „Promiflash“.

Mustafa hat die Serie verlassen

"Mir wurde am Set immer wieder eingeredet, dass meine Rolle auf jeden Fall weitergeht. Das war ja auch der Grund, warum ich überhaupt zugesagt habe. Ansonsten hätte ich von Anfang an gesagt, dass ich das für ein paar Monate nicht mache“, so Mustafa Yilmaz. Jedoch musste er neue Konditionen akzeptieren – deshalb hat er sich entschieden, die Serie zu verlassen.