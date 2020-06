Ariel Winter: Brust-OP mit 17! Aus gutem Grund...

Der Eingriff war eine Erlösung Ariel. Jahrelang belasteten sie nicht nur die körperlichen Schmerzen, sie litt auch psychisch unter ihrem Busen. Wurde oft nur darauf reduziert. Schon mit 15 Jahren hatte der Modern Family-Star eine Körbchengröße H – eine echte Zumutung für den jungen Körper.

Jetzt fühlt sie sich endlich wohl in ihrer Haut und das zeigt sie auch selbstbewusst. „Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie fantastisch es sich anfühlt, sich endlich richtig zu fühlen“, freut sich der US-Star. Dass sie so offen mit diesem Schritt umgeht und auch zu ihren Makeln steht, macht allen Frauen Mut, die dasselbe Schicksal durchmachen mussten.