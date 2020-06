Mutter findet ihr Baby tot im Laufstall

Laut „nydailynews.com“ fand die Mutter ihre Tochter leblos in dem Laufstall. Für die gerade erst 14 Monate alte Bianca kam jede Hilfe zu spät: Der Rettungsdienst konnte nur noch den Tod des kleinen Mädchens feststellen.

Die genaue Todesursache war zum Zeitpunkt des Todes. Um diese zu klären, wurde eine Obduktion angeordnet. Die Mutter berichtete gegenüber der Polizei von merkwürdigen Vorfällen: Drei Tage vor ihrem Tod soll ihrer Tochter mehrmals den Kopf am Tisch angeschlagen haben. Da das Kind sich am nächsten Morgen wieder normal verhalten hat, hat sie es in kein Krankenhaus gebracht.

Die Mutter gab später ab zu, dass ihre Tochter möglicherweise eine Überdosis Schmerzmittel zu sich genommen haben könnte. Womöglich könnte das Kind die Tabletten der Mutter gefunden und verschluckt haben. Ein medizinisches Gutachten ergab nun, dass Bianca tatsächlich an einer Überdosis gestorben sei. Anklage wegen Totschlag sei jedoch noch nicht gegen die Mutter erhoben wurden.