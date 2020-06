Mutter geht mit Junge (4) bei Rot über die Straße - tot!

Das Kind erlitt schwerste Verletzungen und musste nach dem Unfall sofort in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Crash geschah am 19. Oktober in Berlin. In der vergangenen Nacht ist der 4-Jährige aufgrund seiner schweren Verletzungen gestorben.

Der Autofahrer sah die Mutter und das Kind nicht mehr rechtzeitig, um noch zu bremsen oder auszuweichen. Der Außenspiegel des Fahrzeuges krachte gegen den Kopf des Jungen, wie die „B.Z.“ schreibt. Danach kam das Kind auf die Intensivstation – nun ist er tot. Die Mutter erlitt einen Schock.