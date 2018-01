Mutter lässt ihre 16-jährige Adoptivtochter verhungern!

Die Geschichte ist unglaublich! Im US-Bundesstaat Iowa wurde eine Mutter nun zu dreimal lebenslanger Haft verurteilt. Der Grund: Die 43-Jährge ließ ihre Adoptivtochter bestialisch verhungern. Das 16-jährige Mädchen starb völlig unterernährt an den Folgen eines Herzstillstands.

Mutter lässt 7-Jährige verhungern und misshandelt 5 weitere Kinder

Mutter lässt Tochter verhungern

Als die 16-Jährige starb, soll sie knapp 38 Kilo gewogen haben. Sie soll vor ihrem Tod völlig unterernährt im Badezimmer ihres Elternhauses zusammengebrochen sein. Ihre Todesursache soll ein Herzstillstand gewesen sein. Vor ihrem Tod wurde die 16-Jährige mit ihren beiden jüngeren Geschwistern von ihren Eltern im Haus gefangen gehalten. Völlig unterernährt sollen die Beamten auch die beiden überlebenden Kinder vorgefunden haben.

16-Jährige stirbt durch Verhungern

Im Gegensatz zu ihren Geschwistern, kam für die 16-Jährige jede Hilfe zu spät. Sie verstarb auf Grund ihrer Unterernährung. Die drei Geschwister sollen in dem Haus wie Tiere gelebt haben. Sie mussten in einem Zimmer ohne Möbel kampieren. Auf dem Boden sollen Urin und Abfälle gelegen haben. Die zwei überlebenden Kinder sollen sich nun in der Obhut der Behörden befinden.