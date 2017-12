Mutter missbraucht Nachbarsjungen (13)

Unfassbar! Eine Frau aus Pulsnitz soll einen Nachbarsjungen missbraucht haben und hatte mehrmals Sex mit ihm.

Die Hartz IV-Empfängerin lebte im gleichen Haus wie der 13-Jährige, schreibt die "Bild"-Zeitung. "Er war in mich verliebt, schrieb mir Nachrichten“, sagt Anja. Warum haben sie dieser jugendlichen Schwärmerei keine Grenzen gesetzt?“, fragt Richter Eckhart Laschewski. „Ich war auch in ihn verliebt", so die 54-Jährige.

Zuerst hat sie ihn zum Filme anschauen eingeladen, doch daraus wude mehr. Es soll zu mehrfachen Geschlechtsverkehr gekommen sein. "Das erste Mal ist es passiert, als Daniel zu mir in die Wohnung kam. Wir haben uns den Film 'The Fast and the Furious' angeschaut. Dann hat er mich geküsst, mich ausgezogen", sagt die Mutter.

Sie hat sich selbst angezeigt - damit hat sie dem Jungen die Aussage vor Gericht erspart. Der Richter verurteilte sie zu zwei Jahre Freiheitsstrafe auf Bewährung und 200 Stunden gemeinnützige Arbeit.