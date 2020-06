Myriel Brechtel: "Marc Terenzi interessiert sich null für seinen Sohn Brady!"

Seine Ex-Freundin Myriel Brechtel ist sehr enttäuscht von dem Verhalten des Strippers und kann als Mutter von Brady nicht nachvollziehen, dass Marc sein eigenes Kind im Stich lässt.

Auf Nachfrage von „inTouch Online“ klagt das Model: „Er hat seinen Sohn seit Anfang Dezember nicht mehr gesehen. Er scheint sich null für ihn zu interessieren. Es ist einfach traurig, dass ein Vater in keinster Weise seinen Verpflichtungen gegenüber seinem Sohn nachkommt. Weder finanziell noch pädagogisch. Er versucht nicht mal Brady zu sehen oder Bezug/Kontakt aufzubauen. In den Medien zeigt er sich immer als der tolle Papa und Familienmensch... Das sind alles nur leere Worte. Marc interessiert sich nur für seine Karriere und sonst nichts. Mir persönlich ist wichtig das Brady eine schöne Zukunft hat und es Ihm an nichts fehlen wird. Brady ist mein ein und alles. Ich komme ohne Marc wunderbar zurecht und bin dabei mit meinem Manager (Simon Stosic) zusammen nach der Elternzeit im Juli wieder voll durchzustarten. Jedoch werde ich nicht zulassen, dass Marc seinen finanziellen Verpflichtungen gegenüber Brady nicht nachkommt.“

Auch für Marcs Ex-Frau Sarah Connor, die mit dem Sänger zwei gemeinsame Kinder hat, dürften diese harten Anschuldigungen ein Schock sein. Bisher hat sie sicher allerdings nicht dazu geäußert - auch nicht, um ihren Ex in Schutz zu nehmen...

Es bleibt zu hoffen, dass Marc Terenzi Vernunft annimmt und sich endlich um seinen kleinen Sohn, der schließlich seinen Vater braucht, kümmert.