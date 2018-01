Wo ist Sportreporterin Courtney Roland? Seit dem Wochenende ist die junge Frau spurlos verschwunden. Vor ihrem Verschwinden fühlte sich die 29-Jährige verfolgt. Wurde ihr etwas angetan?

Courtney Roland fühlte sich von einem Mann verfolgt

Vor ihrem Verschwinden am Samstag meldete sich Courtney Roland bei ihrer Mitbewohnerin, die Frauen waren verabredet. Sie schrieb in einer Textnachricht, dass sie sich von einem Mann im blauen Truck verfolgt fühlt. Wie die Seite "Click2Houston" berichtet, habe die Reporterin den Mann angesprochen und er sei einfach weggefahren. Zu dem Treffen ist Courtney Roland aber nicht erschienen.

Courtney Roland: Mysteriöse Nachricht von ihrem Handy

Am Tag des Verschwindens bekam außerdem die Mutter von Courtney Roland eine Nachricht von dem Handy ihrer Tochter. "Hallo der Besitzer dieses Handys Courtney. Ich kaufe ein iPad", hieß es in der Mitteilung. Mittlerweile hat die Polizei das Auto, die Handtasche, das Portemonnaie und das Handy von Courtney Roland gefunden - allerdings verteilt an verschiedenen Orten. Von der jungen Frau fehlt allerdings weiterhin jede Spur.

Außerde wurde bekannt, dass vor einigen Wochen das Auto von Courtney Roland aufgebrochen wurde. Seit dem soll sie sich nicht mehr sicher gefühlt haben. Ob ein Zusammenhang mit ihrem Verschwinden besteht, ist allerdings noch unklar.