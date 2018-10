Reddit this

Mysteriöser Instagram-Post: Cathy Hummels kündigt große Neuigkeiten an

spannt ihre Fans momentan richtig auf die Folter. Vor einigen Tagen postete sie ein -Pic von sich und kündigte große Neuigkeiten kann. Trotzdem lässt sie ihre Follower im Dunkeln tappen.

Zugegeben: Mysteriöse Anspielungen sind in der Welt der Promis nichts Neues. Sie bringen die Gerüchteküche zum Brodeln und sorgen für Spannung. Im Fall von Cathy ging die Anspielerung allerdings daneben.

Cathy Hummels: Ihre Fans sind genervt

Grund dafür ist das Accessoire, das die 30-Jährige auf ihrem Schnappschuss trägt. Viele Fans fragen in den Kommentaren nach dem Stirnband aus dunkelgrünem Samt, bis einem User richtig der Kragen platzt: „Sorry, aber 100 Leute fragen nach dem Stirnband oder was auch immer und es kommt keine Antwort! Sowas nervt richtig“, feuert er. „Wäre toll, wenn du dir neben deinen vielen Projekten auch mal Zeit für die Fragen deiner Follower nehmen würdest...“, fügt ein anderer User hinzu. Autsch!

Diesen Rat scheint Cathy sich zu Herzen genommen zu haben. Noch am gleichen Tag postete sie ein weiteres Foto von sich und fragte ihre Fans, wie viel Produktwerbung für sie eigentlich in Ordnung ist. Ein erster Schritt in die richtige Richtung...