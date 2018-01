Mysteriöses Tier überfällt Mann im Schlaf - schwer verletzt!

Das war kein Albtraum, sondern bittere Realität: Ein mysteriöses Tier hat einen Mann in England nachts brutal überfallen und ihm schwere Wunden hinzugefügt.

Das Tier kroch in sein Haus und attackierte anschließend den schlafenden Mann. Überall an seinem Körper waren Fleischwunden! Bisher ist aber völlig unklar, um welches Tier es sich handelt – schließlich war es mitten in der Nacht und dunkel.

Von seinen schweren Verletzungen postete der Mann einige Schnappschüsse bei Facebook. Seitdem spekulieren die User, was das für ein Tier gewesen sein könnte – von einem Panter bis zu einem aggressiven Waschbär ist alles dabei.

"Wir wissen einfach nicht, was es war, obwohl die Polizei sagt, dass sie vermuten, dass es wahrscheinlich eine wilde Katze war“, so eine Sprecherin der Stadt laut „The Sun“. "Es gibt keinen Zweifel, dass es durch sein Fenster in sein Schlafzimmer kam“, sagt sie weiter. Bewohner sollten nachts lieber ihre Fenster geschlossen halten.