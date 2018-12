Nach 25 Jahren: Kult-Moderator Ranga Yogeshwar hört bei "Quarks" auf

Reddit this

Am 11. Dezember wird Ranga Yogeshwar das Mal bei "Quarks" zu sehen sein. Nach einer Doppelfolge ist Schluss. Ein Abschied, der vor allem den Fans schwer fallen wird...

Joko und Klaas: Überraschendes Show-Aus

Ranga Yogeshwar sagt Tschüss

In seiner letzten Sendung bekommt Ranga Yogeshwar einen besonderen Interview-"Gast". Er spricht mit Alexander Gerst, der befindet sich auf der internationalen Raumstation ISS. Und der bringt am Ende die Gefühle auf den Punkt, die sicher auch viele Zuschauer haben. "Du bist seit ich klein war eine Instanz im deutschen Fernsehen und Du hast mir persönlich schon viel beigebracht. Dafür möchte ich ,Danke' sagen. Ich wünsche Dir alles Gute und bedanke mich im Namen meiner Kollegen für diesen tollen Einsatz für die Wissenschaft. Ich hoffe sehr, dass die Sendung noch lange weitergeht", so Alexander Gerst emotional.

Die beiden ersetzten Ranga Yogeshwar

Für "Quarks" geht es aber natürlich auch ohne Ranga Yogeshwar. An seiner Stelle werden die beiden Moderatoren Mai Thi Nguyen-Kim und Ralph Caspers übernehmen. Doch seine Fans werden den Kult-Moderator schmerzlich vermissen.