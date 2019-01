Nach 25 Jahren: TV-Sender wird eingestellt!

VIVA startete im Jahr 1993 und prägte das Musikfernehen wie kein anderer Sender. 25 Jahre später gingen nun die Lichter aus: Der Musiksender wurde an Silvester um 14 Uhr eingestellt.

Nach 25 Jahren ist Schluss

In den letzten Stunden des Sendebetriebes wurden Clips aus den 90er Jahren gezeigt sowie die Show „VIVA forever – die Show“. Dort verabschiedeten sich Moderatoren wie Jan Köppen und von dem Kanal.

Der erste Musikclip war „Zu geil für diese Welt“ von den fantastischen Vier – und es war auch der letzte! Zuletzt wurde eine Graf mit „Viva Rest in Peace 1993-2018“ gezeigt. VIVA war in den 90er Jahren besonders bei Jugendlichen beliebt, doch in den vergangenen Jahren ging das Interesse an Musikclips im Fernsehen zurück – was vor allem an lag, da dort alle Videos verfügbar waren.