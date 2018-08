Nach 50 Kilo Abnahme: 23-Jährige ist nicht mehr wiederzuerkennen

Reddit this

Elizabeth Jobson aus England war schon in ihrer Kindheit übergewichtig. Sie wurde immer wieder gemobbt und galt auch später nur als die „dicke Freundin“. Irgendwann brachte die junge Frau stolze 130 Kilogramm auf die Waage und beschloss, ihr Leben komplett zu ändern.

Jobson machte eine Diät und konnte innerhalb eines Jahres 50 Kilogramm abnehmen. Heute ist sie kaum wiederzuerkennen! Doch anstatt sich für sie zu freuen, kündigten ihr viele Leute die Freundschaft.

Foto: Facebook/Elizabeth Jobson

Jungs stehen Schlange

"Mit vielen meiner Freunde, die ich in der Sekundarschule hatte, bin ich jetzt nicht mehr befreundet, weil ich das Gewicht verloren habe", so Jobson. "Ich glaube, sie müssen mich gemocht haben, weil ich ihre dicke Freundin war, die gerade da war. Ich war der symbolische dicke Freund in der Gruppe."

Die Jungs, die sie damals in der Schule mobbten, stehen inzwischen allerdings Schlange, um ein Date zu bekommen. Doch davon will die 23-Jährige nichts wissen. Sie genießt ihr neues Leben in vollen Zügen und umgibt sich nun mit Menschen, die sie für die Person lieben, die sie wirklich ist.