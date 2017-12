Nach Beauty-OP: Frau hat ihre Nase plötzlich über den Augen!

Schönheitsoperationen sind nicht ganz ungefährlich - diese Erfahrung musste jetzt auch eine Frau aus Thailand machen.

Die Patientin hatte sich eine neue Nase gewünscht - der Eingriff ging allerdings ziemlich schief. Nach der Operation bekam die Frau eine Infektion und es bestand sogar Lebensgefahr. Mehrere Tage musste die Frau um ihr Leben kämpfen.

Es kommt aber noch viel schlimmer: Die neue Nase tauchte in ihrem Gesicht nicht an der gewünschten Stelle auf, sondern oberhalb zwischen den beiden Augen direkt unter der Stirn. Danach musste sie erneut operieren werden, um die Nase an der richtigen Stelle zu platzieren. In ihrem Gesicht blieb an der anderen Stelle eine Horror-Wunde zurück, wie "Metro" berichtet. Vor einer Billig-Rhinoplastik will sie andere Frauen mit Bildern und Videos im Netz warnen.