Nach BH-Foto: Daniela Büchner wehrt sich gegen die Kritik

Daniela platzt der Kragen

"Es ist doch mal hervorragend, wie viele Kommentare unter einem Bild sind. Leute, die meisten urteilen über mich, die kennen mich gar nicht. Ja, ich poste so ein Bild. Und wisst ihr was? Es ist schon krass: Am Strand habe ich noch weniger an – stellt euch das mal vor!", feuert Danni auf Instagram.

Manche Fans sind der Meinung, dass sie sich verändert hat, seit sie mit Ennesto Monté zusammen ist. Doch davon will sie nichts wissen: "Wenn ich solche Bilder poste, hat das weder mit meiner jetzigen Beziehung, noch mit meinem Mann zu tun. Ich mache das einfach, weil mir danach ist und weil ich mich ganz okay fühle."

