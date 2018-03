Nach Bibis Beauty Palace: Plant Dagi Bee jetzt auch einen Song?

BibisBeautyPalace hat im vergangenen Jahr einen Hit rausgebracht – bei den Fans kam die Nummer allerdings überhaupt nicht gut an. Geht nun auch Dagi Bee unter die Sänger?

Dagi Bee zählt zu den erfolgreichsten YouTubern in Deutschland und hat mehr als 3,7 Millionen Abonnenten auf YouTube. Dass auch Dagi Bee einen eigenen Song aufnehmen wollte, hat sie immer wieder bestätigt – ist es jetzt möglicherweise soweit? In einer Instagram-Story war die YouTuberin nämlich in dem Tonstudio von Julien Bam.

Dabei war auch Vince Lee, welcher die beiden YouTuber dabei unterstütze. Ob Dagi Bee tatsächlich einen Song aufgenommen hat? In dem kurzen Clip hatte sie mit Julien Bam jedenfalls viel Spaß und vielleicht gibt es ja bald wirklich einen Hit der beiden Netz-Stars…