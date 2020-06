Nach brutalem Sex-Schock: Frau verklagt ihr Tinder-Date

Der 37-Jährige chattete einige Tage lang mit einer Dame und verabredete sich dann zu einem Date mit ihr. Es lief so gut, dass die beiden sich sogar ein zweites Mal trafen und im Bett landeten. Der Sex war der Frau allerdings zu leidenschaftlich!

Immer wieder fasste der Mann die Brüste seiner neuen Geliebten so derb an, dass sie Schmerzen hatte. Sie machte ihn darauf aufmerksam und bat ihn, ihre Brüste nicht mehr zu berühren. Doch er ignorierte sie und war weiterhin so grob, dass seine Bekanntschaft das Liebesspiel abbrechen musste und weinend unter die Dusche ging.

"Es war definitiv sexuelle Gewalt, nicht die schlimmste vorstellbare, aber dennoch hart", erklärt sie nun. "Ich habe mich entschieden, ihn zu verklagen, weil er in meinen Augen eine Gefahr für andere Frauen darstellt.“ Seine Zukunft als Arzt kann der Mann sich nun abschminken, denn er wurde wegen sexueller Gewalt verurteilt. Nun muss er 180 Sozialstunden leisten, 2000 Pfund Strafe zahlen und wird zudem 5 Jahre lang in der britischen Datei für Sextäter geführt.