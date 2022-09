Nach dem Tod der Queen: Jetzt wird Meghans schlimmster Albtraum wahr

Denn die schweren Stunden nach dem Tod der Queen haben für den 38-Jährigen alles verändert. Plötzlich ist da eine winzige Chance auf Annäherung, vielleicht sogar auf Versöhnung mit seiner Familie! Vor allem mit seinem Bruder William (40), der ihm die Hand reichte, nach so einem tiefen Zerwürfnis, nach so langer, eisiger Funkstille! Denn William war es, der Harry und sogar Meghan (41) eingeladen hatte, vor die trauernden Massen zu treten: Was für eine Überraschung, die „Fab Four“ wieder zusammen zu sehen, wie in den guten alten Tagen.