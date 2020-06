Nach dem Tod ihres Vaters: Vanessa Hudgens teilt bewegenden Instagram Post

„Ich bin so traurig, euch mitteilen zu müssen, dass mein Papi Greg letzte Nacht am Krebs der Stufe 4 gestorben ist. Danke an alle, die ihn in ihre Gebete eingeschlossen haben“, schreibt sie dort.

Besonders hart war für sie, dass sie kurz nach dem Tod wieder funktionieren und vor der Kamera stehen musste. Bei der Live-Übertragung von „Grease: Live“ zog sie tapfer ihre Performance durch. Schon vorher kündigte sie an: „Heute Abend mache ich die Show zu Ehren meines Vaters."

Vor wenigen Stunden teilte sie außerdem ein rührendes Bild auf Instagram. „Ich wünschte, der Himmel hätte Besucherzeiten“, heißt es dort.

In dieser schweren Zeit können wir Vanessa nur alles Gute wünschen...