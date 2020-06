Nach der plötzlichen „Love Island“-Trennung: Jan im heftigen Shitstorm!

In einem emotionalen Live-Video auf Instagram erklärt Elena unter Tränen, dass sie selbst nicht verstehe, warum Jan mit ihr Schluss gemacht hat. Während sie in den Kommentaren viel Zuspruch von ihren Fans erhält, sieht sich Jan unter seinem Statement auf Instagram vor allem mit Hass konfrontiert. „Richtig ekelhaft von dir“, lautet es in den Kommentaren. „Echt lächerlich so eine Show abzuziehen. Elena meinte es bestimmt ernst mit dir und du hast das komplett ausgenutzt“, macht ein User seinem Ärger Luft.

Doch das sind noch die harmloseren Kommentare. Viele enttäuschte Fans reagieren mit harten Beleidigungen und Schimpfwörtern. Sieht ganz danach aus als habe Jan es sich nicht nur mit Elena verspielt, sondern auch mit seinen Fans. Gerade galt er noch als absoluter Publikumsliebling, jetzt wird er mit Verachtung gestraft. Doch wie man es so von ihm und Elena kennt: Da ist bestimmt noch nicht das letzte Wort gesprochen...