Willi Herren: Prügel-Attacke! Er schlug seine Frau krankenhausreif

Am Sonntag kam es zwischen Willi und seiner Frau Jasmin zu einem heftigen Streit. Der 43-Jährige soll sich in einem Stripclub in St. Anton vergnügt haben. Doch als ihn seine Frau zur Rede stellte, geriet die Situation außer Kontrolle "Als ich dort ankam, merkte ich, dass Willi betrunken war", berichtete sie im Interview mit "Schlager.de". Jasmin gab Willi vor der Tür des Clubs eine Backpfeife. Anschließend schlug er ihr zwei Mal ins Gesicht. Er verletzte sie so schlimm an Lippen und Nase, dass sie sogar ins Krankenhaus gebracht werden musste. Noch in der Nacht erstattete sie Anzeige.

Hat Willi Herren ein Alkohol-Problem?

Mittlerweile sieht Willi seinen Fehler ein. "Leider habe ich mich falsch verhalten gegenüber meiner Frau. Das bereue ich zutiefst und möchte mich öffentlich entschuldigen", sagte er. "Das darf und wird nie wieder passieren. Ich werde ab sofort keinen Tropfen Alkohol mehr trinken. Meine Frau und ich klären das jetzt schnellstmöglich und bekommen das hin."

Willi Herren: Ballermann-Aus nach 15 Jahren!

Jasmin Jenewein: "Entweder macht Willi eine Therapie oder ich lasse mich scheiden"

Laut der "BILD"-Zeitung will seine Frau jetzt erstmal Abstand nehmen, um das Ganze zu verarbeiten. "Entweder macht Willi eine Therapie oder ich lasse mich scheiden." Mittlerweile soll sich der Schlagersänger tatsächlich in einer Klinik befinden. Lässt sich nur hoffen, dass er dort die Hilfe bekommt, die er so dringend braucht...