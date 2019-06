Nach der Schock-Diagnose: Fiese Klatsche für Jenny Frankhauser

Vor wenigen Tagen gab Jenny Frankhauser bekannt, die Diagnose Lipödem bekommen zu haben. Obwohl sie lange unter Schmerzen litt, schien sie nie an eine Krankheit gedacht zu haben. Nun will die 26-Jährige anderen Frauen Mut machen, offen mit dem Thema umzugehen.

Doch die ehemalige Dschungelkönigin weiß, wie schwierig das sein kann. Gerade als Promi muss sie sich täglich fiese Kommentare gefallen lassen. In ihrer -Story gab sie nun Einblicke in die Nachrichten einer Userin, die deutlich unter die Gürtellinie gehen.

Jenny Frankhauser: Böse Bodyshaming-Attacke!

Fiese Attacke auf Jenny Frankhauser

Darin bezeichnet die Frau Jenny nicht nur als „Fette Presswurst“, sondern fordert auch, dass sie ihren unter Arthrose leidenden Hund einschläfern lassen soll. Doch dann wird es richtig fies! Die Userin feuert: "Es gibt so viele, die keinen Vater haben und die jammern nicht so rum wie du“ und „"Brauchst wohl Aufmerksamkeit, dann geh arbeiten!“

Das will Jenny sich auf keinen Fall gefallen lassen! "Für das bezüglich meines Vaters kommst Du in die Hölle!", schreibt sie in ihrer Insta-Story und fügt hinzu: "Tut mir echt leid, dass ich Euch damit jetzt so vollspammen musste. Aber das ist doch krank. Und das sind dann die Menschen, die unter Eure Bilder schreiben, dass Ihr hässlich seid."

Ihr Tipp: Böse Menschen ignorieren, blockieren und über den Beleidigungen stehen.